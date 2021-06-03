Фотограф Анастасия Ляпина живет в Найроби, где бутики Boss соседствуют с магазинами подделок. Она рассказала нам, в чем уникальность кенийской фигуры, почему местные жители носят парики и как украшают свои дома.
Тело
В первую очередь в Кении считают красивым свое тело. Женщины плюс-сайз излучают уверенность в себе. Вообще, Кения — страна фигуристых девушек. У некоторых угол между спиной и ягодицами достигает чуть ли не 90 градусов. Это стеатопигия — отложение жировой ткани на ягодицах особым образом, которое у кого‑то начинается еще в раннем детстве. Среди местных мужчин такое тоже встречается. Пышные формы кенийки всех возрастов смело подчеркивают обтягивающей одеждой. Очень популярно иметь подтянутый живот, независимо от размера бедер и груди. Поэтому многие качают пресс или носят утягивающее белье.
Раньше члены местного племени масаи растягивали мочки ушей с помощью специальных палочек и украшали их бисером.
Это правила любой школы. Возможно, постепенный уход от традиций начался с миссионеров. Они открывают в деревнях школы, обучают детей английскому языку, письму, математике, религии. Вводят обязательную форму и прививают жителям Кении европейский образ мыслей, тем самым стирая культурные черты.
Еще среди местных популярны татуировки, однако квалифицированных мастеров практически нет. Делать тату на улице самодельной машинкой — в порядке вещей.
Волосы
Волосы кенийцев жесткие и сложные в уходе, отрастить длину практически невозможно. Поэтому очень популярны накладные — они продаются в любом супермаркете. Их вплетают в жгуты, дреды, окрашивают или смешивают с цветными нитями. Прическа виртуозно заматывается на голове в тюрбан из косичек. Косы плетут девочкам, женщинам, иногда бабушкам. Короткие косички любят и молодые парни. Мужчины обычно носят простые стрижки, но могут при этом осветлить волосы — получается желтый цвет.
В Кении есть магазины париков из натуральных волос. Короткие стоят от $50, собранные в хвост — от $160, длиной чуть ниже плеча — от $450. За париками ухаживают так же, как за своими волосами: моют шампунем, сушат феном. Предел мечтаний для многих — прямые светлые волосы.
Кенийки, которые не любят накладные пряди, носят короткие стрижки, иногда бреются налысо. В последнее время становится все больше тех, кто выбирает натуральные кудри. Старшее поколение и жители деревень обычно стригутся коротко, женщины часто носят красивые платки, закрученные в высокий тюрбан.
От волос на теле жительницы городов избавляются с помощью воска, а в деревнях этому вопросу не придают значения. Про шугаринг в Найроби еще никто не слышал. Есть пара мест, где можно удалить волосы лазером, но из‑за высокой стоимости эта процедура не пользуется спросом.
Косметика
Некоторые кенийки любят всегда быть «во всеоружии» — их повседневный макияж включает графичные брови, накладные ресницы, яркую помаду. Другие почти не красятся. Жители деревень и старшее поколение тоже не пользуются косметикой.
Светящаяся увлажненная кожа считается залогом хорошего образа.
Оно создает барьер, чтобы кожа не теряла влагу. Для волос и тела также популярны натуральные масла местного производства — кокосовое, ши.
Кенийки любят продукцию МAC, L.A. Girl. Также в магазинах есть небольшой ассортимент косметики Lancôme, Estée Lauder, Huda Beauty.
Мода
Молодые кенийцы обожают наряжаться — не боятся сочетать цвета, принты, выбирать яркие оттенки. Парни и мужчины часто носят цветастые рубашки, иногда брючные костюмы, сшитые из африканской ткани. Любят разные головные уборы: шапки с помпонами, панамы, кепки.
В Кении очень много рынков с секонд-хенд-одеждой и обувью, поэтому кэжуал-наряды местных не сильно отличаются от любой другой страны. На побережье преобладает мусульманское население. Там жители носят одежду согласно религии.
Самые популярные магазины в Кении — Woolworth, LC Waikiki, Mr Price. За последние пару лет в столице открылись бутики Mango, Women’ Secret, adidas, Nike, Lacoste, Boss. Однако жители не против и китайских подделок: в Найроби есть магазинчики с имитациями товаров от Gucci и Dolce & Gabbana, цены в которых начинаются от $100. В инстаграме также много аккаунтов, перепродающих платья и обувь с розничных онлайн-сайтов по цене от $15. Есть местные марки, которые шьют одежду из африканской пестрой ткани vitenge: кенийцы ее очень любят.
На руках кениек до сих пор можно увидеть накладные ногти, роспись и стразы, но простой гель-лак тоже набирает популярность. Украшения чаще всего выбирают желтого цвета, обычно из латуни. А еще носят бисер: цепочки на талии, браслеты.
В Найроби есть магазин Swarovski, а также несколько ювелирных, где можно купить украшения из серебра и золота или изделия со знаменитым танзанитом. Но все это доступно маленькому проценту населения.
Образ жизни
Молодые кенийцы любят устраивать вечеринки или ходить в походы. В праздничные дни (особенно отмечают католическое Рождество, Новый год и День независимости Кении, 12 декабря) люди стараются уезжать к родным в деревни, проводят время с семьей.
Большая часть населения живет очень бедно, в некоторых домах до сих пор нет света, а пол земляной.
В деревнях люди много ходят пешком, трудятся на земле, могут есть в разы меньше сладостей, ненатуральных продуктов и вообще ведут более уединенный образ жизни.