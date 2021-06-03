Фотограф Анастасия Ляпина живет в Найроби, где бутики Boss соседствуют с магазинами подделок. Она рассказала нам, в чем уникальность кенийской фигуры, почему местные жители носят парики и как украшают свои дома.

Тело В первую очередь в Кении считают красивым свое тело. Женщины плюс-сайз излучают уверенность в себе. Вообще, Кения — страна фигуристых девушек. У некоторых угол между спиной и ягодицами достигает чуть ли не 90 градусов. Это стеатопигия — отложение жировой ткани на ягодицах особым образом, которое у кого‑то начинается еще в раннем детстве. Среди местных мужчин такое тоже встречается. Пышные формы кенийки всех возрастов смело подчеркивают обтягивающей одеждой . Очень популярно иметь подтянутый живот, независимо от размера бедер и груди. Поэтому многие качают пресс или носят утягивающее белье. Раньше члены местного племени масаи растягивали мочки ушей с помощью специальных палочек и украшали их бисером.

На улицах Найроби еще можно встретить взрослых мужчин в деловых костюмах, с портфелем в руке и с растянутыми мочками, но современным детям из глубинок не разрешают носить в ушах бисер.

Это правила любой школы. Возможно, постепенный уход от традиций начался с миссионеров. Они открывают в деревнях школы, обучают детей английскому языку, письму, математике, религии. Вводят обязательную форму и прививают жителям Кении европейский образ мыслей, тем самым стирая культурные черты.

© Анастасия Ляпина

Еще среди местных популярны татуировки, однако квалифицированных мастеров практически нет. Делать тату на улице самодельной машинкой — в порядке вещей.

Волосы Волосы кенийцев жесткие и сложные в уходе, отрастить длину практически невозможно. Поэтому очень популярны накладные — они продаются в любом супермаркете. Их вплетают в жгуты, дреды, окрашивают или смешивают с цветными нитями. Прическа виртуозно заматывается на голове в тюрбан из косичек. Косы плетут девочкам, женщинам, иногда бабушкам. Короткие косички любят и молодые парни. Мужчины обычно носят простые стрижки, но могут при этом осветлить волосы — получается желтый цвет. В Кении есть магазины париков из натуральных волос. Короткие стоят от $50, собранные в хвост — от $160, длиной чуть ниже плеча — от $450. За париками ухаживают так же, как за своими волосами: моют шампунем, сушат феном. Предел мечтаний для многих — прямые светлые волосы . Кенийки, которые не любят накладные пряди, носят короткие стрижки, иногда бреются налысо. В последнее время становится все больше тех, кто выбирает натуральные кудри. Старшее поколение и жители деревень обычно стригутся коротко, женщины часто носят красивые платки, закрученные в высокий тюрбан.

© Анастасия Ляпина

От волос на теле жительницы городов избавляются с помощью воска, а в деревнях этому вопросу не придают значения. Про шугаринг в Найроби еще никто не слышал. Есть пара мест, где можно удалить волосы лазером, но из‑за высокой стоимости эта процедура не пользуется спросом.

Косметика Некоторые кенийки любят всегда быть «во всеоружии» — их повседневный макияж включает графичные брови, накладные ресницы, яркую помаду. Другие почти не красятся. Жители деревень и старшее поколение тоже не пользуются косметикой. Светящаяся увлажненная кожа считается залогом хорошего образа.

Полки магазинов забиты баночками типа вазелина. Средство используют вместо крема для тела или лица.

Оно создает барьер, чтобы кожа не теряла влагу. Для волос и тела также популярны натуральные масла местного производства — кокосовое, ши.

© Анастасия Ляпина

Кенийки любят продукцию МAC, L.A. Girl. Также в магазинах есть небольшой ассортимент косметики Lancôme, Estée Lauder, Huda Beauty.

Мода Молодые кенийцы обожают наряжаться — не боятся сочетать цвета, принты, выбирать яркие оттенки. Парни и мужчины часто носят цветастые рубашки, иногда брючные костюмы, сшитые из африканской ткани. Любят разные головные уборы: шапки с помпонами, панамы, кепки.

Девушки любят носить юбки, платья, туфли на каблуках. Зачастую их не волнует, если приходится в таком образе идти домой полтора километра по пыльной обочине с маршрутной остановки — им нравится выглядеть красиво.

В Кении очень много рынков с секонд-хенд-одеждой и обувью, поэтому кэжуал-наряды местных не сильно отличаются от любой другой страны. На побережье преобладает мусульманское население. Там жители носят одежду согласно религии. Самые популярные магазины в Кении — Woolworth, LC Waikiki, Mr Price. За последние пару лет в столице открылись бутики Mango, Women’ Secret, adidas, Nike, Lacoste, Boss. Однако жители не против и китайских подделок: в Найроби есть магазинчики с имитациями товаров от Gucci и Dolce & Gabbana, цены в которых начинаются от $100 . В инстаграме также много аккаунтов, перепродающих платья и обувь с розничных онлайн-сайтов по цене от $15. Есть местные марки, которые шьют одежду из африканской пестрой ткани vitenge: кенийцы ее очень любят.

© Анастасия Ляпина 1 из 3 © Анастасия Ляпина 2 из 3 © Анастасия Ляпина 3 из 3

На руках кениек до сих пор можно увидеть накладные ногти, роспись и стразы, но простой гель-лак тоже набирает популярность. Украшения чаще всего выбирают желтого цвета, обычно из латуни. А еще носят бисер: цепочки на талии, браслеты. В Найроби есть магазин Swarovski, а также несколько ювелирных, где можно купить украшения из серебра и золота или изделия со знаменитым танзанитом. Но все это доступно маленькому проценту населения.

Образ жизни Молодые кенийцы любят устраивать вечеринки или ходить в походы. В праздничные дни (особенно отмечают католическое Рождество, Новый год и День независимости Кении, 12 декабря) люди стараются уезжать к родным в деревни, проводят время с семьей.

© Анастасия Ляпина 1 из 3 © Анастасия Ляпина 2 из 3 © Анастасия Ляпина 3 из 3

Большая часть населения живет очень бедно, в некоторых домах до сих пор нет света, а пол земляной. В деревнях люди много ходят пешком, трудятся на земле, могут есть в разы меньше сладостей, ненатуральных продуктов и вообще ведут более уединенный образ жизни.