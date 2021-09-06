Dr. Martens выпустил душевное видео о том, как растягивать его ботинки. Причем советы бренд собрал от собственных покупателей. Непонятно, насколько серьезно создатели ролика относятся к этим рекомендациям, но всегда можно проверить на собственном опыте (если не жалко).