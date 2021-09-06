Яйца учат курицу, или Владельцы Dr. Martens делятся с брендом секретами растяжки их жестких ботинок.
Dr. Martens выпустил душевное видео о том, как растягивать его ботинки. Причем советы бренд собрал от собственных покупателей. Непонятно, насколько серьезно создатели ролика относятся к этим рекомендациям, но всегда можно проверить на собственном опыте (если не жалко).
Как растянуть ботинки, если они вам жмут?
Встаньте в ботинках в ванну с горячей водой, пошагайте в них на месте, повторяйте несколько дней подряд. Между подходами храните ботинки с влажной газетой внутри. «Звучит дико, но это работает», — признается комментатор.
«Местная легенда гласит, что если закопать ботинки в землю и подержать их там неделю, они растянутся», — делится еще один пользователь.
Другой владелец Dr. Martens предлагает положить ботинки в холодильник — правда, не уточняет, на сколько. Зато дает еще пару советов: сгибать и разгибать ботинки руками и обязательно хранить их с газетой внутри.
Кто‑то предлагает использовать ракетку для крикета, чтобы отбивать ей ботинки и сделать кожу мягче. Подойдет и ракетка для настольного тенниса.