Кроссовки Club C — одна из самых популярных моделей в арсенале Reebok. Она удобная, практичная, не привязана к каким‑либо тенденциям и легко сочетается с разной одеждой. Неудивительно, что большинство коллабораторов Reebok выбирают Club C для совместных релизов.

Японский ретейлер и бренд в одном лице Beams тоже остановился на ней и заметно изменил дизайн. Пара в белоснежной расцветке отличается двумя ключевыми деталями. Во-первых, она лишилась задника — таким образом, это уже не кроссовки, а мюли. Во-вторых, шнуровки на обуви больше нет (да и нужна ли она с такой конструкцией?).