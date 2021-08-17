На прошлой неделе дуэт участников группы Little Big «Ильич да Софья» вместо со Славой Марлоу презентовали трек «Ой да на рейве». Мы расспросили визажистку группы Соню Миро о том, как накраситься на рейв за пару минут.
Визажистка @sonya_miro
Смоки одной тушью
Тушь можно использовать не только по прямому назначению, но и частично заменить ей карандаш для глаз. Для того чтобы ресницы стали главным акцентом макияжа, заводите щеточку туши к корням ресниц и наносите средство вибрирующими движениями — так основная масса пигмента останется у века и получится эффект подведенных глаз. Более смелый вариант — вывести тушью импровизированную стрелку.
Комментарий визажиста: «Щеточкой припечатывайте ресницы на верхнее и нижнее веко, регулируя насыщенность. Можно не переживать что какая‑то часть туши наносится криво: такой стиль макияжа. Если взять водостойкую тушь, макияж продержится всю вечеринку».
Фейковые татуировки
Настоящие переводные татуировки на лице, действительно, очень быстрый и эффектный способ макияжа. Однако у них есть два недостатка. Во-первых, рисунки, конечно, выдержат любую вечеринку, но, чтобы смыть их перед рабочим днем, понадобится немало усилий. Во-вторых, их ассортимент пока что не так велик, как хотелось бы. Поэтому подходящий рисунок можно нарисовать самостоятельно.
Если вы не уверены в своих художественных способностях, начните с простого — надписи или незамысловатого рисунка. Вооружитесь лайнером и ватными палочками с мицеллярной водой. А четкость границам можно придать с помощью небольшой плоской кисти и консилера.
Влажные веки
Влажный, почти «стеклянный» эффект не пропадает из трендов макияжа вот уже который сезон. Сиять могут не только губы, но и веки или скулы. Для создания глянцевого эффекта подойдет и простой прозрачный блеск для губ (главное, без ментола в составе), но на глаза приятнее наносить специальные средства — они держатся чуть дольше и меньше раздражают слизистые. Конечно, ожидать сверхстойкости от подобного макияжа не стоит, но зато он будет выглядеть стильно, даже когда потечет.
Комментарий визажиста: «Достаточно прокрасить слизистую черным карандашом и добавить прозрачный блеск для губ на верхнее веко, можно немного на нижнее. Важно не переборщить, чтобы глазам было комфортно».
Как продлить стойкость макияжа?
Комментарий визажиста: «Подводки и туши обязательно должны быть водостойкими. Лучше всего закрепить косметику фиксирующим спреем: его наносим до макияжа, во время и после. Дополнительно используйте полупрозрачную транспарентную пудру, и макияжу будет не страшна никакая тусовка. И не забывайте про матирующие салфетки».