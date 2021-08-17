На прошлой неделе дуэт участников группы Little Big «Ильич да Софья» вместо со Славой Марлоу презентовали трек «Ой да на рейве». Мы расспросили визажистку группы Соню Миро о том, как накраситься на рейв за пару минут.

Соня Миро Визажистка @sonya_miro

Смоки одной тушью

Тушь можно использовать не только по прямому назначению, но и частично заменить ей карандаш для глаз. Для того чтобы ресницы стали главным акцентом макияжа, заводите щеточку туши к корням ресниц и наносите средство вибрирующими движениями — так основная масса пигмента останется у века и получится эффект подведенных глаз. Более смелый вариант — вывести тушью импровизированную стрелку. Комментарий визажиста: «Щеточкой припечатывайте ресницы на верхнее и нижнее веко, регулируя насыщенность. Можно не переживать что какая‑то часть туши наносится криво: такой стиль макияжа. Если взять водостойкую тушь, макияж продержится всю вечеринку».

Catrice Glam and Doll, 480 р. 1 из 5 Victoria Shu #Koreamood, 352 р. 2 из 5 KVD Go Big or Go Home, 1862 р. 3 из 5 Gucci L’Obscur, 3080 р. 4 из 5 MAC Magic Extension, 1950 р. 5 из 5

Фейковые татуировки

Настоящие переводные татуировки на лице, действительно, очень быстрый и эффектный способ макияжа. Однако у них есть два недостатка. Во-первых, рисунки, конечно, выдержат любую вечеринку, но, чтобы смыть их перед рабочим днем, понадобится немало усилий. Во-вторых, их ассортимент пока что не так велик, как хотелось бы. Поэтому подходящий рисунок можно нарисовать самостоятельно. Если вы не уверены в своих художественных способностях, начните с простого — надписи или незамысловатого рисунка. Вооружитесь лайнером и ватными палочками с мицеллярной водой. А четкость границам можно придать с помощью небольшой плоской кисти и консилера.

Russian Beauty Guru «Черная Москва», 510 р. 1 из 5 Darling* Little Wing, 756 р. 2 из 5 Lamel Professional Oh My Stamp, 396 р. 3 из 5 RAD for the Better, 580 р. 4 из 5 7Days Extremely Chick Liner & Stamp, 282 р. 5 из 5

Влажные веки

Влажный, почти «стеклянный» эффект не пропадает из трендов макияжа вот уже который сезон. Сиять могут не только губы, но и веки или скулы. Для создания глянцевого эффекта подойдет и простой прозрачный блеск для губ (главное, без ментола в составе), но на глаза приятнее наносить специальные средства — они держатся чуть дольше и меньше раздражают слизистые. Конечно, ожидать сверхстойкости от подобного макияжа не стоит, но зато он будет выглядеть стильно, даже когда потечет. Комментарий визажиста: «Достаточно прокрасить слизистую черным карандашом и добавить прозрачный блеск для губ на верхнее веко, можно немного на нижнее. Важно не переборщить, чтобы глазам было комфортно».

3INA the Eye Gloss, 1029 р. 1 из 5 MAC Lipglass, 990 р. 2 из 5 ProMakeup Laboratory Glass Up, 837 р. 3 из 5 Eva Mosaic Liquid Glass, 275 р. 4 из 5 Krygina Cosmetics Glass Gloss, 1150 р. 5 из 5

Как продлить стойкость макияжа? Комментарий визажиста: «Подводки и туши обязательно должны быть водостойкими. Лучше всего закрепить косметику фиксирующим спреем: его наносим до макияжа, во время и после. Дополнительно используйте полупрозрачную транспарентную пудру, и макияжу будет не страшна никакая тусовка. И не забывайте про матирующие салфетки».

Urban Decay All Nighter, 2890 р. 1 из 5 Krygina Cosmetics Fixit, 1250 р. 2 из 5 Матирующие салфетки Sephora Collection, 359 р. 3 из 5 Shiseido Generic Skincare Oil-Control, 1422 р. 4 из 5 NYX HD Finishing Powder, 746 р. 5 из 5