Итальянский шелк вместо дешевого пластика.

Художница и режиссер Вика Привалова совместно с компанией «Манго Страхование» запустила проект «Жабобо» — бренд, направленный на продвижение бережного и грамотного подхода к домашним животным. Проект будет развиваться как медиа, но начинает свою деятельность с запуска нестандартного аксессуара — экологичной и нестандартной замены пластиковых воротников для животных.

1 из 4
2 из 4
4 из 4

Воротники «Жабобо», напоминающие аксессуар эпохи барокко, изготовлены из шелковых тканей стоковых коллекций, наполнены синтепоном из переработанных бутылок российского производства. Материал кожаной бирки также выбирался по принципу разумного использования ресурсов: это остатки от производства обуви.

Воротник в двух цветах — голубом или красном — обойдется в 3000 рублей. Заказать его можно на сайте будущего медиа. Вместе с воротником покупатель также получит двухмесячную страховку «Манго» для своего питомца.

Подробности по теме
Family look: образы для парного выхода с вашей собакой
Family look: образы для парного выхода с вашей собакой