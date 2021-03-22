Художница и режиссер Вика Привалова совместно с компанией «Манго Страхование» запустила проект «Жабобо» — бренд, направленный на продвижение бережного и грамотного подхода к домашним животным. Проект будет развиваться как медиа, но начинает свою деятельность с запуска нестандартного аксессуара — экологичной и нестандартной замены пластиковых воротников для животных.

Воротники «Жабобо», напоминающие аксессуар эпохи барокко, изготовлены из шелковых тканей стоковых коллекций, наполнены синтепоном из переработанных бутылок российского производства. Материал кожаной бирки также выбирался по принципу разумного использования ресурсов: это остатки от производства обуви.

Воротник в двух цветах — голубом или красном — обойдется в 3000 рублей. Заказать его можно на сайте будущего медиа. Вместе с воротником покупатель также получит двухмесячную страховку «Манго» для своего питомца.