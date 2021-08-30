За последние несколько лет мы увидели много релизов, вдохновленных творчеством Жана-Мишеля Баскии. От Saint Laurent Rive Droite, Wacko Maria, Dr. Martens, Herschel Supply Co., Uniqlo, Casetify и много кого еще. К этому списку добавился DC Shoes.

Яркая коллекция скейтерского бренда включает в себя футболки со стилизованным под работы художника брендингом, досками с фрагментами картин и, конечно, интерпретации популярных моделей обуви DC Shoes. Для капсулы бренд отобрал силуэты Lynx Zero, Court Graffik, Manual Net и Villain.