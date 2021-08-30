Узнаваемые скейтерские кеды с работами культового американского художника.
За последние несколько лет мы увидели много релизов, вдохновленных творчеством Жана-Мишеля Баскии. От Saint Laurent Rive Droite, Wacko Maria, Dr. Martens, Herschel Supply Co., Uniqlo, Casetify и много кого еще. К этому списку добавился DC Shoes.
Яркая коллекция скейтерского бренда включает в себя футболки со стилизованным под работы художника брендингом, досками с фрагментами картин и, конечно, интерпретации популярных моделей обуви DC Shoes. Для капсулы бренд отобрал силуэты Lynx Zero, Court Graffik, Manual Net и Villain.
1 из 10
2 из 10
3 из 10
4 из 10
5 из 10
6 из 10
7 из 10
8 из 10
9 из 10
10 из 10
Капсульная коллекция DC Shoes с работами Жан-Мишеля Баскии уже поступила в продажу. Вещи из нее можно приобрести на российском сайте бренда. Цены варьируются от 3290 рублей за футболку до 6990 рублей за кеды.
Подробности по теме
Dr. Martens выпускает ботинки с работами Жан-Мишеля Баскии