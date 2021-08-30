Вчера альбом Канье Уэста «Donda» наконец-то появился на стриминговых платформах. Вслед за релизом пластинки на официальном сайте рэпера открыли предзаказ на новый мерч. Одноименная с альбомом мини-коллекция состоит из четырех вещей. Два двухслойных лонгслива с принтами, кепка и наконец маска с застегивающимися на молнию отверстиями для глаз.

Интересный факт: все позиции сделаны в США, но были разработаны Balenciaga (точнее, креативным директором бренда и давним приятелем Канье — Демной Гвасалалией).