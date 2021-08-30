Вслед за долгожданной пластинкой рэпера последовала коллекция мерча
Вчера альбом Канье Уэста «Donda» наконец-то появился на стриминговых платформах. Вслед за релизом пластинки на официальном сайте рэпера открыли предзаказ на новый мерч. Одноименная с альбомом мини-коллекция состоит из четырех вещей. Два двухслойных лонгслива с принтами, кепка и наконец маска с застегивающимися на молнию отверстиями для глаз.
Интересный факт: все позиции сделаны в США, но были разработаны Balenciaga (точнее, креативным директором бренда и давним приятелем Канье — Демной Гвасалалией).
1 из 2
2 из 2
Мерч Канье Уэста к альбому «Donda» уже доступен для предзаказа на официальном сайте рэпера. Лонгсливы обойдутся в 200 долларов, кепка — в 60 долларов, маска — в 160 долларов.
Подробности по теме
Почувствуй себя Канье: 10 масок, которые скрасят ожидание альбома «Donda»