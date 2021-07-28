Наверняка вы видели снимки папарацци, на которых Канье Уэст показал миру куртку из своей коллаборации с Gap. В таком случае вы не могли не заметить, что он был в необычной маске.

К слову, на недавнем кутюрном показе Balenciaga Уэст также появился с закрытым лицом. Маску он сделал из винтажной футболки Harley Davidson. Ну и, конечно, на презентации своей новой пластинки «Donda» на арене Mercedes-Benz Stadium в Атланте рэпер также скрылся под маской.

Что касается альбома, то он так и не вышел. Канье в очередной раз сдвинул дату релиза пластинки на неопределенный срок. Сейчас рэпер живет на том самом стадионе в Атланте, где работает над завершением записи. Пока весь мир ждет десятый по счету альбом рэпера, мы решили собрать 10 аксессуаров, которые закроют ваше лицо и скрасят время до его выхода.