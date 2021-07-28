С вуалью, в стиле Ганнибала Лектера, в виде банданы и еще 7 необычных вариантов.
Наверняка вы видели снимки папарацци, на которых Канье Уэст показал миру куртку из своей коллаборации с Gap. В таком случае вы не могли не заметить, что он был в необычной маске.
К слову, на недавнем кутюрном показе Balenciaga Уэст также появился с закрытым лицом. Маску он сделал из винтажной футболки Harley Davidson. Ну и, конечно, на презентации своей новой пластинки «Donda» на арене Mercedes-Benz Stadium в Атланте рэпер также скрылся под маской.
Что касается альбома, то он так и не вышел. Канье в очередной раз сдвинул дату релиза пластинки на неопределенный срок. Сейчас рэпер живет на том самом стадионе в Атланте, где работает над завершением записи. Пока весь мир ждет десятый по счету альбом рэпера, мы решили собрать 10 аксессуаров, которые закроют ваше лицо и скрасят время до его выхода.
Zadig & Voltaire, 6507 р.
Homme Plissé Issey Miyake, 9809 р.
Natasha Zinko, 5159 р.
Givenchy, 17 800 р.
Rick Owens, 13 665 р.
Isaac Sellam Experience, 33 064 р.
Takahiromiyashita Thesoloist., 28 000 р.
Helmut Lang, $40
Slam Jam, 3895 р.
Airhole, 3950 р.