Создательница Αma.brand Тамара Борисова до запуска собственной марки в 2018 году работала маркетологом. На своей последней работе девушка поняла, что нуждается в хобби для разгрузки, и взялась за бисероплетение. В то время одной из идей Тамары был клатч из замши или кожи с супрематической вышивкой бисером. Оказавшись на складе в окружении материалов разных цветов и фактур, девушка вдохновилась и решила не останавливаться на одной театральной сумочке.

Сначала Тамара придумывала кошельки и мини-сумки и шила их вручную. С появлением первых продаж она поняла, что продукт не подходит под ее личное понимание качественных изделий. Тогда девушка стала искать команду на аутсорсе, которая помогла бы ей создавать идеальные модели. Сумки стали шить швеи-надомницы, а позже для бизнеса понадобилось открыть маленькую мастерскую. Спустя три года работы у Αma.brand — большое производство в Петербурге и команда из 18 человек.