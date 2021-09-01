Петербургский бренд Αma.brand создает сумки из цветной кожи — идеальный выбор для тех, кому не хватает яркости в повседневном гардеробе.
Создательница Αma.brand Тамара Борисова до запуска собственной марки в 2018 году работала маркетологом. На своей последней работе девушка поняла, что нуждается в хобби для разгрузки, и взялась за бисероплетение. В то время одной из идей Тамары был клатч из замши или кожи с супрематической вышивкой бисером. Оказавшись на складе в окружении материалов разных цветов и фактур, девушка вдохновилась и решила не останавливаться на одной театральной сумочке.
Сначала Тамара придумывала кошельки и мини-сумки и шила их вручную. С появлением первых продаж она поняла, что продукт не подходит под ее личное понимание качественных изделий. Тогда девушка стала искать команду на аутсорсе, которая помогла бы ей создавать идеальные модели. Сумки стали шить швеи-надомницы, а позже для бизнеса понадобилось открыть маленькую мастерскую. Спустя три года работы у Αma.brand — большое производство в Петербурге и команда из 18 человек.
Αma.brand за 10 секунд
Аmа — часть имени основательницы. Тамара решила, что такое название звучное и легко запоминается.
Первоначально Αma.brand планировали создавать лаконичные универсальные сумки. Но довольно быстро поняли, что конкурировать в сегменте базовых изделий с массовым производством достаточно сложно. Вместе с этим к марке приходили клиенты с запросом на разные цвета сумок — благодаря этому появилась концепция персонализации. Сейчас покупатель может выбрать цвет и фактуру кожи, длину и форму ручек: все варианты представлены в каталоге, выбранная сумка создает на заказ.
Αma.brand имеет собственное производство в центре Петербурга, на Петроградке, в любимом районе основательницы. Тамара отмечает, что ей важно следить за уровнем пошива, нести ответственность за каждую сшитую сумку.
Каждая сумка состоит из большого количества фурнитуры, уплотнений и других деталей, которые закупаются в разных местах. У бренда широкий выбор цветов, и для каждого оттенка кожи команда самостоятельно замешивает краску, купленную в Италии. Фурнитуру выбирают у лучших поставщиков Китая, а для сумок более дорогого сегмента, Ama.Unique, — Японии.
Подклад используют не сумочный. Вместо него — дорогие костюмные ткани. Кожа российская — раньше ее покупали на складе, но сейчас заказывают сразу на заводе, так легче следить за ее качеством, мягкостью, устойчивостью. К тому же на производстве для Αma.brand разработана уникальная палитра.
У марки много унисекс-сумок, правда, пока основная аудитория — женщины от 25 до 40 лет со всей России. Заказы за рубеж тоже бывают — сумки Αma.brand отправлялись в Европу, Австралию, Америку, Дубай.
В перспективе пятнадцати-двадцати лет Тамара планирует превратить Αma.brand в объединение брендов, которые будут персонализировано производить сумки, одежду и обувь. Обращаясь к марке, человек сможет выбрать ткань или изменить форму изделия. Кроме того, основательница хочет предоставить возможность другим брендам производить продукт под своим лейблом на мощностях Αma.brand. В ближайших планах — пошив премиальных сумок и открытие нового офлайн-пространства.
Сумки Αma.brand можно заказть на официальном сайте бренда. Диапазон цен — от 14 700 р. за модель из базовой линейки до 23 400 р. за сумку-хобо. Познакомиться с брендом офлайн можно в центре Москвы по адресу: Столешников пер., 7, стр. 2. Для тех, кто хочет лично посмотреть, как создаются аксессуары бренда, есть возможность записаться на посещение производства в Петербурге — иногда экскурсии там проводит сама основательница.