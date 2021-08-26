Погода недвусмысленно намекает нам, что осень уже здесь. Пусть формально это еще не так. В любом случае вопрос утепления сезонного гардероба не стоит откладывать. В период, когда в футболке уже прохладно, а в худи — жарко, мы вновь советуем обратить внимание на регбийки.

Как можно догадаться, свое название эта рубашка получила из‑за корней. Сейчас игроки в регби выходят на поле в джерси из технологичных материалов, но раньше все было иначе. В прошлом веке униформа спортсменов состояла из шорт и поло с длинными рукавами из плотного хлопка (чтобы не рвалось в процессе игры).

Чаще всего встречаются интерпретации рубашек в полоску (тонкую или толстую). Именно такие регбийки когда‑то пользовались особенной популярностью среди учащихся элитных учебных заведений. Собственно, так они и стали неотъемлемой частью стиля преппи.

Регбийка довольно универсальная вещь, которая с легкостью вписывается в гардероб и сочетается с другими вещами. Смотрите сами. С джинсами и кедами? Да. С брюками чинос и лоферами? Да. С трениками и любимыми раннерами? Снова да.