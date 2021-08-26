Однотонные, в полоску и с брендингом — оптимальные варианты на любой кошелек.

Погода недвусмысленно намекает нам, что осень уже здесь. Пусть формально это еще не так. В любом случае вопрос утепления сезонного гардероба не стоит откладывать. В период, когда в футболке уже прохладно, а в худи — жарко, мы вновь советуем обратить внимание на регбийки.

Как можно догадаться, свое название эта рубашка получила из‑за корней. Сейчас игроки в регби выходят на поле в джерси из технологичных материалов, но раньше все было иначе. В прошлом веке униформа спортсменов состояла из шорт и поло с длинными рукавами из плотного хлопка (чтобы не рвалось в процессе игры).

Чаще всего встречаются интерпретации рубашек в полоску (тонкую или толстую). Именно такие регбийки когда‑то пользовались особенной популярностью среди учащихся элитных учебных заведений. Собственно, так они и стали неотъемлемой частью стиля преппи.

Регбийка довольно универсальная вещь, которая с легкостью вписывается в гардероб и сочетается с другими вещами. Смотрите сами. С джинсами и кедами? Да. С брюками чинос и лоферами? Да. С трениками и любимыми раннерами? Снова да.

Weekday

2999 р.

Pop Trading Company

£50

Alife

$85

Battenwear

8009 р.

Polo Ralph Lauren

11 609 р.

AMI Paris

15 765 р.

«Pассвет»

6749 р.

Carhartt WIP

6209 р.

Polo Ralph Lauren

12 857 р.

Dickies

5309 р.

Drake’s

12 476 р.

Tommy Jeans

10 990 р.

Polo Ralph Lauren

11 726 р.

Weekday

2999 р.

Lacoste

9050 р.
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