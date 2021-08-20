В яркой «денежной» расцветке.
Одним из наиболее ярких коллабораторов немецкого спортивного гиганта в 2010-х был Джереми Скотт. Благодаря фантазии американского дизайнера мы увидели кроссовки с Микки-Маусом, головами плюшевых медвежат, хвостами и крыльями.
Не так давно adidas Originals объявил о возобновлении сотрудничества со Скоттом и серии грядущих совместных релизов. После анонса плюшевых шлепанцев стороны представили очередную новинку — вышеупомянутые кроссовки с крыльями.
За основу дизайнер взял хорошо знакомый силуэт Forum. Помимо крыльев, новые кроссовки выделяются яркой (как и всегда у Скотта) расцветкой. Верх модели полностью украшен принтом воображаемой банкноты с портретом дизайнера.
А теперь к не самым приятным новостям. Во-первых, кроссовки с крыльями выпущены ограниченным тиражом — всего 1200 экземпляров. Во-вторых, купить их можно будет, скорее всего, только через приложение adidas Confirmed (работает только в США) с 23 по 29 августа.