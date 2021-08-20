Одним из наиболее ярких коллабораторов немецкого спортивного гиганта в 2010-х был Джереми Скотт. Благодаря фантазии американского дизайнера мы увидели кроссовки с Микки-Маусом, головами плюшевых медвежат, хвостами и крыльями.

Не так давно adidas Originals объявил о возобновлении сотрудничества со Скоттом и серии грядущих совместных релизов. После анонса плюшевых шлепанцев стороны представили очередную новинку — вышеупомянутые кроссовки с крыльями.

За основу дизайнер взял хорошо знакомый силуэт Forum. Помимо крыльев, новые кроссовки выделяются яркой (как и всегда у Скотта) расцветкой. Верх модели полностью украшен принтом воображаемой банкноты с портретом дизайнера.