Американский дизайнер возвращает нас в прошлое десятилетие.
Одним из наиболее ярких коллабораторов немецкого спортивного бренда в 2010-х был Джереми Скотт. Благодаря американскому дизайнеру мы увидели кроссовки с Микки Маусом, головами плюшевых медвежат, крыльями и хвостами.
Не так давно adidas Originals объявил о возобновлении сотрудничества со Скоттом и грядущих совместных релизах. На один из них мы можем посмотреть уже сейчас — это интерпретация классических шлепанцев Adilette. Выполненная в желтом цвете пара декорирована массивной головой плюшевого медведя.
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Точной даты релиза коллаборационных шлепанцев Джереми Скотта и adidas Originals пока нет. Скорее всего, они поступят в продажу в конце лета или начале осени.
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