Одним из наиболее ярких коллабораторов немецкого спортивного бренда в 2010-х был Джереми Скотт. Благодаря американскому дизайнеру мы увидели кроссовки с Микки Маусом, головами плюшевых медвежат, крыльями и хвостами.

Не так давно adidas Originals объявил о возобновлении сотрудничества со Скоттом и грядущих совместных релизах. На один из них мы можем посмотреть уже сейчас — это интерпретация классических шлепанцев Adilette. Выполненная в желтом цвете пара декорирована массивной головой плюшевого медведя.