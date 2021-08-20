Столичный бренд, полюбившийся своими значками, в этом году отмечает десятилетие. Специально к памятной дате Heart of Moscow подготовил серию юбилейных релизов. Вслед за пинами в виде любимых цветов москвичей бренд представил совместные аксессуары с киностудией «Союзмультфильм». Она, к слову, тоже юбиляр — 85 лет.

В релиз вошли 18 ярких значков, посвященных героям культовых советских мультфильмов. В их числе персонажи: Волк, Заяц и Кот-факир («Ну, погоди!»); Чебурашка, Крокодил Гена и Старуха Шапокляк («Крокодил Гена»); Шарик и Кот Матроскин («Простоквашино»); Попугай Кеша, Кот Василий и Ворона Клара («Возвращения блудного попугая»); Карлсон и Фрекен Бок («Малыш и Карлсон»); Винни-Пух, Пятачок, Кролик, Сова и Ослик Иа («Винни-Пух»).