Столичный бренд, полюбившийся своими значками, в этом году отмечает 10-летие. Специально к памятной дате Heart of Moscow подготовил несколько юбилейных релизов.

Первый из них уже подоспел. Это капсульная коллекция значков в форме любимых цветов жителей Москвы. Тех, что мы видим в городских парках, садах, на балконах и в магазинах. В релиз вошли значки в виде розы, георгина, тюльпана, лаванды, лилии, сирени, пиона, ромашки, орхидеи, сакуры, каллы, колокольчика, ландыша, мака и лотоса.