Первый релиз, приуроченный к юбилею сувенирного бренда.
Столичный бренд, полюбившийся своими значками, в этом году отмечает 10-летие. Специально к памятной дате Heart of Moscow подготовил несколько юбилейных релизов.
Первый из них уже подоспел. Это капсульная коллекция значков в форме любимых цветов жителей Москвы. Тех, что мы видим в городских парках, садах, на балконах и в магазинах. В релиз вошли значки в виде розы, георгина, тюльпана, лаванды, лилии, сирени, пиона, ромашки, орхидеи, сакуры, каллы, колокольчика, ландыша, мака и лотоса.
Новая капсульная коллекция Heart of Moscow уже поступила в продажу. Любой значок обойдется в 350 рублей. Купить понравившийся можно на сайте бренда, в магазинах сети «Республика», «Красный карандаш» и «Передвижник», а также в сувенирных магазинах ВДНХ, Музея «Гараж», Музея Москвы, Еврейского музея и центра толерантности, Московского музея современного искусства на Петровке, парка «Зарядье».