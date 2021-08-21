Для тех, кто хочет как можно дольше проходить в полуоткрытой обуви.

В прошлом году спортивный бренд всерьез взялся за возвращение своих культовых сандалий Beatnik (наверняка они не раз мелькали в вашей инстаграм-ленте). Наибольший успех модель, выпущенная почти 30 лет назад, имела в Японии в 90-х. И именно поэтому первые попытки по возвращению силуэта были сделаны там.

За прошедшее время Reebok выпустили целый ряд свежих интерпретаций модели, в том числе коллаборационных. На очереди еще один релиз — на этот раз адаптированный под более прохладную осеннюю погоду. Ключевая особенность новых сандалий — утепленный стеганый верх, очевидно отсылающий к лайнеру для полевой куртки M-65. На выбор представлено две расцветки — зеленая и белая.