В прошлом году онлайн-ретейлер Ssense запустил полноценный раздел с одеждой и аксессуарами для домашних питомцев. Там были представлены позиции от Moncler Genius, Heron Preston, Versace, 1017 Alyx 9SM, Misbhv, Martine Ali, Maisie Wilen и Thom Browne.

С тех пор тенденция на вещи для собак и кошек среди люксовых брендов набирает обороты. Prada, например, выпустил дождевик, Goyard — сумки тоут, в которых питомцам можно комфортно передвигаться по городу.

Очередным люксовым гигантом, ступившим на новую территорию, стал Hermès. Французский модный дом выпустил красивую миску для собак, вдохновленную классическими деревянными бочками. Аксессуар с лаконичным дизайном и скромным брендингом выполнен из дуба и нержавеющей стали. Внутри конструкции установлены магниты, благодаря которым миску можно разделить на две части.