Футболки и бейсболки, миски и поводки.

Московский Underdog выпустил мерч. В релиз, получивший название Doggo Drop, вошли вещи и аксессуары. По словам создателей, с момента возникновения идеи до ее реализации прошло больше года.

Начнем с базы — футболок и бейсболок. И те и другие выполнены в выстиранном пепельно-сером цвете и украшены символикой заведения. Вся прибыль с продаж пойдет благотворительному проекту «Твое собачье дело», который занимается опекой собак приюта «Печатники».

Также в релиз вошли аксессуары для питомцев — поводок черного цвета с мягким ошейником и удобным замком, две керамические миски, созданные в коллаборации со столичным брендом Backyard Ceramics, а также разноцветные «мешки для собак».

Коллекция мерча Underdog уже поступила в продажу. Купить вещи и аксессуары можно в заведении. Ошейник обойдется в 3900 рублей, миска — 3000 рублей, мешки — 500 рублей. Футболки и бейсболки уже распроданы.