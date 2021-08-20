В которые можно уместить книги, тетради, планшет и много чего еще.

Самое время провести инвентаризацию своего гардероба и определиться с главным аксессуаром — рюкзаком. И если раньше, выбирая вместительную модель, приходилось идти на компромиссы со своим чувством прекрасного, то сейчас все изменилось. Бренды — от массмаркета до люкса — стали выпускать удобные модели, на которые к тому же приятно смотреть. Ниже — 30 достойных решений на любой вкус и кошелек.