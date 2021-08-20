В которые можно уместить книги, тетради, планшет и много чего еще.
Самое время провести инвентаризацию своего гардероба и определиться с главным аксессуаром — рюкзаком. И если раньше, выбирая вместительную модель, приходилось идти на компромиссы со своим чувством прекрасного, то сейчас все изменилось. Бренды — от массмаркета до люкса — стали выпускать удобные модели, на которые к тому же приятно смотреть. Ниже — 30 достойных решений на любой вкус и кошелек.
Gosha Orekhov3800 р.
Good Local x Пушкинский музей3990 р.
Rains8009 р.
Levi's6200 р.
IKEA1699 р.
Tommy Jeans9793 р.
Patagonia5500 р.
Zara3999 р.
Cos7890 р.
Asos Design1790 р.
Epperson Mountaineering21 509 р.
Carhartt WIP8990 р.
H&M1699 р.
Master-Piece14 309 р.
adidas by Stella McCartney12 230 р.
Barbour6767 р.
Sandqvist6749 р.
Good Local x Русский музей3990 р.
Filson18 870 р.
Y-325 732 р.
Barbour x Noah23 000 р.
Rains7109 р.
Ganni16 778 р.
CamperLab13 153 р.
Eastpak3277 р.
Levi's3200 р.
Eastpak4949 р.
The North Face8153 р.
Carhartt WIP6333 р.
Peanuts x Eastpak3149 р.
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