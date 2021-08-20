В которые можно уместить книги, тетради, планшет и много чего еще.

Самое время провести инвентаризацию своего гардероба и определиться с главным аксессуаром — рюкзаком. И если раньше, выбирая вместительную модель, приходилось идти на компромиссы со своим чувством прекрасного, то сейчас все изменилось. Бренды — от массмаркета до люкса — стали выпускать удобные модели, на которые к тому же приятно смотреть. Ниже — 30 достойных решений на любой вкус и кошелек.

Gosha Orekhov

3800 р.

Good Local x Пушкинский музей

3990 р.

Rains

8009 р.

Levi's

6200 р.

IKEA

1699 р.

Tommy Jeans

9793 р.

Patagonia

5500 р.

Zara

3999 р.

Cos

7890 р.

Asos Design

1790 р.

Epperson Mountaineering

21 509 р.

Carhartt WIP

8990 р.

H&M

1699 р.

Master-Piece

14 309 р.

adidas by Stella McCartney

12 230 р.

Barbour

6767 р.

Sandqvist

6749 р.

Good Local x Русский музей

3990 р.

Filson

18 870 р.

Y-3

25 732 р.

Barbour x Noah

23 000 р.

Rains

7109 р.

Ganni

16 778 р.

CamperLab

13 153 р.

Eastpak

3277 р.

Levi's

3200 р.

Eastpak

4949 р.

The North Face

8153 р.

Carhartt WIP

6333 р.

Peanuts x Eastpak

3149 р.
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