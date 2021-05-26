Шопперы и тоуты, в которые поместится все необходимое.

Лето на подходе. Если с сезонным укреплением гардероба вы уже разобрались, то пора задуматься об аксессуарах, в частности о сумках. Наверняка вы и сами заметили, что за последние несколько лет, помимо бесконечных поясных сумок и мессенджеров, в популярности прибавили всевозможные шопперы и тоуты. Их успех можно объяснить несколькими причинами. Они легкие и вместительные, их достаточно просто сочетать с разной одеждой. А еще зачастую они более доступные. Ниже 29 сумок на самый разный бюджет.

Engineered Garments

£135

Onia

£110

Fucking Awesome

3900 р.

A.P.C. x Sacai

13 704 р.

Carhartt WIP

6500 р.

Maison Kitsune

4409 р.

Undercover

£95

Obey

3290 р.

Comme des Garçons Shirt x Futura

15 749 р.

Maison Margiela

14 849 р.

The Trilogy Tapes

2132 р.

Carne Bollente

3990 р.

Stussy

3500 р.

Noah

2833 р.

Vans

4949 р.

Noah

3612 р.

Slam Jam

2479 р.

Folk

8549 р.

Save Khaki

4049 р.

By Parra

2609 р.

Master-Piece

12 149 р.

Sporty & Rich

7109 р.

Sporty & Rich

7109 р.

Battenwear

5309 р.

Gramicci

4750 р.

Ganni

€75

Ganni

€255

Bimba Y Lola

£135

Mango

7499 р.