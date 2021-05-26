Лето на подходе. Если с сезонным укреплением гардероба вы уже разобрались, то пора задуматься об аксессуарах, в частности о сумках. Наверняка вы и сами заметили, что за последние несколько лет, помимо бесконечных поясных сумок и мессенджеров, в популярности прибавили всевозможные шопперы и тоуты. Их успех можно объяснить несколькими причинами. Они легкие и вместительные, их достаточно просто сочетать с разной одеждой. А еще зачастую они более доступные. Ниже 29 сумок на самый разный бюджет.