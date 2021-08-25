Поход в маникюрный салон за самым простым покрытием занимает не менее полутора часов. Важная часть этой процедуры — снятие предыдущего слоя лака. Делать это можно двумя способами — быстро спилить покрытие или долго вымачивать в специальном средстве. Мы расспросили у профессионалов, какой из этих вариантов безопаснее.

Ольга Алхутова Специалист в области подологии клиники Remedy Lab, методист школы аппаратного педикюра SÜDA Любое перманентное покрытие (гель-лак или акрил) относится к полимерным покрытиям, а значит, агрессивно воздействует на ногтевую пластину. Ну и, конечно, вопрос его снятия очень важен. Все составы, которые наносят на ноготь для удаления геля-лака, содержат ацетон. Его особенность в том, что он растворяет не только покрытие, но и саму ногтевую пластину, пересушивая ее. Иногда [после использования растворителя] можно наблюдать деформированную скрюченную ногтевую пластину. При спиливании геля-лака также бывают большие повреждения. Это связано с тем, что специалист часто не видит, что он спиливает: искусственное покрытие или ноготь . В любых неумелых руках (например, молодого специалиста) снятие может быть не очень качественным. В одном случае ноготь истончается из‑за ацетона, в другом — ногтевую пластину перепиливают. На мой взгляд, покрытие гелем-лаком лучше снимать спиливанием . Но для этого есть специальные фрезы с лазерной заточкой, когда фреза доходит до живого ногтя, она прокручивается. В этом случае перепил практически исключен. Молодым специалистам без дорогих фрез лучше использовать ацетоносодержащие растворители, хотя, как я уже сказала, я против этого способа. Важно понимать, что некоторые покрытия содержат большое количество кислоты, которая растворяет ногтевую пластину, превращая ее в губку. Кислоту добавляют для стойкости — под ее действием покрытие сливается с ногтем и хорошо держится. Когда специалист начинает его снимать, он принимает ноготь за гель-лак. Я отдаю предпочтение менее агрессивным покрытиям.



Даша Мещерякова Нейл-стилист @naildose_ Гель-лак не рассчитан на длительную носку, 2–3 недели — максимум. Время от времени покрытие нужно снимать полностью, а делать это можно и нужно только размачиванием в специальной жидкости для снятия геля-лака. Аппаратом мы можем спиливать покрытие максимум до базы, не больше. К сожалению, для ускорения работы и по незнанию многие мастера используют аппарат для полного снятия покрытия, что приводит как минимум к пропилам, а как максимум — к травмированию ногтей и истончению ногтевой пластины. Покрывать такие ногти [гелем-лаком] ни в коем случае нельзя! Нужно полностью срастить ногтевую пластину, что может занять от 3 месяцев до полугода. В это время можно красить ногти только обычным лаком и полностью убирать длину.

Дарья Корнетова Технолог IQ Beauty, сертифицированный инструктор по маникюру, педикюру и дизайну ногтей Неправильное снятие искусственного покрытия — одна из основных причин повреждения ногтевой пластины. Снятие покрытия аппаратом для маникюра требует определенных навыков. Чтобы сделать все правильно и не повредить ногти, нужно обладать хорошей сноровкой и опытом в работе с инструментом. На скорости от 18 000 оборотов в минуту фреза аккуратно и безболезненно удаляет слои геля-лака. Чтобы процедура прошла без повреждений, нужно соблюдать несколько правил:

— не применять сильное давление на фрезу

— не делать более двух-трех движений на одном месте, во избежание нагрева и неравномерного снятия материала

— не использовать в работе старые фрезы, которые отслужили свой срок (если работать такой фрезой, нужно будет применять больше давления, что приводит к нагреванию ногтя и появлению дискомфорта)

— не снимать материал на низких оборотах (если много раз водить фрезой на низких оборотах, то в любом случае возникнет лишнее трение и жжение) Как происходит процедура растворения покрытия при помощи жидкости? Поскольку средство не способно размягчить основной цветной слой, пока он защищен топом, верхнее покрытие следует снимать отдельно с помощью пилочки. После этого жидкостью пропитывают ватные диски, прижимают их к ногтевым пластинам и накрывают сверху фольгой. В среднем на ожидание уходит 10–15 минут, но в зависимости от материалов и толщины слоя может понадобиться больше времени. После этого остатки цветной и базовой части снимают апельсиновой палочкой или пушером. Нельзя с усилием сдирать материал с поверхности ногтевой пластины, так как это чревато ее серьезным травмированием! Если вы видите, что после 15–20 минут покрытие не снимается с базовым слоем, стоит повторить процедуру замачивания. Учтите, что некачественная жидкость для снятия может пересушить ногтевую пластину. В любом случае неправильное применение аппарата и жидкости для снятия геля-лака либо использование некачественных материалов может привести к истончению ногтя, поэтому очень важно довериться опытному мастеру .

Анастасия Ким Технолог сети студий красоты MA & MI Если клиент носит гель-лак регулярно, то лучше, конечно, снимать покрытие фрезой. В этом случае на ногтевой пластине остается тонкий слой базы, поэтому сам ноготь не повреждается.

При снятии фольгой (ватный диск с жидкостью для снятия оборачивают фольгой. — Прим. ред.) снимается тот слой ногтевой пластины, который бафили перед покрытием. Перед новым покрытием нужно снова пробафить ногтевую пластину, поэтому ноготь будет истончаться. Очень важно делать маникюр со снятием у профессионалов, так как любитель может испортить ногтевую пластину как фрезой, так и жидкостью .