Индустрия маникюра в последние годы переживает мощное возрождение. Новые технологии и изменившееся восприятие маникюра диктуют неожиданные тренды. Мы расспросили популярных нейл-мастеров, которые относятся к своей работе как к искусству, что будет модно этой весной.

Продолжит исчезать различие между женскими и мужскими дизайнами. Произойдет переход от привычного понимания маникюра как просто стандартной процедуры к более интересному, уникальному способу украшения рук и самовыражения.

Основным трендом будут объемные 3D-ногти с использованием стекла, пластика и других материалов. Также [станут трендом] сочетания разных форм и длины ногтей на одной руке. Актуальны будут дизайны, вдохновленные природными текстурами, технологичные, металлические и светоотражающие поверхности. Популярнее станет использование накладных ногтей.

В первую очередь в тренде объемный дизайн, нагромождение. Да, это непрактично, но очень эффектно. Прозрачные цветные фантазийные конструкции — пока очевидный тренд этого года, во многом благодаря последнему клипу Билли Айлиш. Объемный нейл-арт может быть объектом «на выход», ходить с таким постоянно сложно и неудобно.

Наравне с трендом на нагромождения декора все больше людей устают от объемов и выбирают для себя тонкое покрытие гель-лаком, такое, каким оно было в самом начале, когда этот продукт только появился. Яркие, необычные и трендовые цветовые сочетания помогут разнообразить даже самый консервативный маникюр. Прошедшие недели моды помогут вдохновиться.

Также многие выбирают лаковые покрытия, ведь прогресс не стоит на месте, и уже не нужно ждать вечность, пока лак на ногтях высохнет. Яркий пример разнообразия подобных дизайнов — работы Бетины Голдстайн, которые всегда мелькают в модных подборках маникюров в журналах по всему миру.

Присмотритесь к пленкам. Продукт не новый, но незаслуженно обделенный вниманием в нашей стране. Пленки можно клеить самостоятельно, так что в период изоляции этот вариант вновь стал набирать популярность. Плюс этого тренда — безопасность. По сути, это просто наклейки на ногти с множеством вариантов готовых дизайнов на любой вкус.

Выбирайте тот дизайн, который нравится именно вам. Абсолютно неважны тренды, важно — выразить себя и изображать на ногтях то, что вам нравится. Уже давно необязательно подбирать маникюр под одежду или макияж. Маникюр вообще может являться единственным акцентом в образе. Тренд на уникальность, пожалуй, главный тренд последних нескольких лет.