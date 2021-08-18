Сложные конструкции ради смелых интерпретаций.
Один из наших любимых дизайнеров Джунья Ватанабэ вновь объединился с классиками американского формального стиля. Очередной релиз приурочен к годовщине токийского магазина Brooks Brothers в Омотэсандо.
В лимитированную капсулу вошли два эффектных пиджака, отличающихся сложной гибридной конструкцией с обилием деталей. Ватанабэ скрестил блейзер Brooks Brothers с классическими милитари-силуэтами — бомбером и лайнером. На выходе получились непривычные и очень красивые пиджаки.
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Выпущенные ограниченным тиражом блейзеры можно будет купить на японском сайте Brooks Brothers с 18 августа. Гибрид пиджака и бомбера обойдется в 203 500 иен (приблизительно 136 450 рублей), гибрид пиджака и лайнера — 195 800 иен (приблизительно 131 285 рублей).
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