Один из наших любимых дизайнеров Джунья Ватанабэ вновь объединился с классиками американского формального стиля. Очередной релиз приурочен к годовщине токийского магазина Brooks Brothers в Омотэсандо.

В лимитированную капсулу вошли два эффектных пиджака, отличающихся сложной гибридной конструкцией с обилием деталей. Ватанабэ скрестил блейзер Brooks Brothers с классическими милитари-силуэтами — бомбером и лайнером. На выходе получились непривычные и очень красивые пиджаки.