Те, кто уже какое‑то время следят за творчеством Дзуни Ватанабэ, могли заметить, что японский дизайнер питает нежные чувства к функциональной одежде. В частности, к гибридным курткам-рюкзакам. Помните его роскошные коллаборации с Mystery Ranch и The North Face?

В весенне-летней коллекции игра с рюкзаками выходит на новый уровень. Во-первых, Ватанабэ выпустил еще одну коллаборацию с другой, менее растиражированной, но не менее интересной аутдор-маркой Karrimor. Во-вторых, он создал две сольные модели.

О последних чуть поподробнее. Для эксперимента дизайнер выбрал классические вещи в милитари-эстетике — лайнер и парку. Обе выполнены из добротного плотного хлопка и декорированы эффектной фурнитурой: кожаной, металлической и нейлоновой. В отличие от коллаборационной модели с Karrimor, с сольных курток придаток в виде рюкзака можно снимать.