Американский бренд Le Labo продолжает исследовать крупные города мира через призму запахов. В коллекции бренда City Exclusives уже есть 14 ароматов, посвященных Москве, Лондону, Парижу, Амстердаму, Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесу, Сан-Франциско, Майами, Далласу, Токио, Гонконгу, Дубаю и Сеулу. Теперь к ним прибавился Берлин.

Парфюмеры марки решили передать дух свободолюбивого города через ноты цитрона, имбиря, древесины, серой амбры и мускуса. Примечательно, что прошлый городской аромат бренда — Citron 28, посвящение Сеулу — тоже обыгрывал цитрусовые ноты, но также имел белоцветочный профиль.

Как и принято у Le Labo, эксклюзивный аромат Cedrat 37 будет продаваться только в бутике бренда в Берлине. Однако в сентябре на месяц появится на международном сайте и, в частности, в московском магазине марки. Напомним, что бутик на Малой Бронной закрылся этим летом, о новой локации будет объявлено позже.