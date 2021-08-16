A-Cold-Wall* во второй раз объединился с итальянским брендом оптики Retrosuperfuture. В новый релиз сторон вошли интерпретации двух моделей очков — Caro и America. Обе выполнены из ацетата.

Первая модель отличается массивной оправой с красивым узором. Стороны уже задействовали ее в предыдущей коллаборации. Вторая модель — с классической формой из полупрозрачного материала. Она придется по душе ценителям более сдержанного и универсального дизайна. Обе модели декорированы лаконичным брендингом на стеклах или дужках.