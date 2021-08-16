Наверняка поклонники сериала со стажем помнят эпизод, в котором Нед Фландерс купил себе самые желанные кроссовки в Спрингфилде, — они назывались «Убийцы» (Assassins). Спустя 30 с небольшим лет у героя появилась собственная именная модель.

Речь об очередном релизе adidas Originals, посвященном культовому мультсериалу. Надо отдать должное спортивному бренду — пара полностью соответствует духу Неда. За основу взяли модель из линейки Spezial — McCarten, представляющей собой нечто среднее между кроссовками и лоферами. Пара получила комбинированный верх из замши и кожи и контрастную креповую подошву.

Завершает композицию пасхалка в виде едва заметной внутренней отделки. Если приглядеться к цветовой палитре, то можно считать отсылку к воротнику любимой розовой рубашки Неда, выглядывающему из свитера.