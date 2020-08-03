Идеальный релиз для поклонников культового мультсериала.
Американский бренд выпускает коллаборационную коллекцию с франшизой всеми любимого мультсериала «Симпсоны». В совместный релиз вошли мужские и женские вещи: футболки, лонгсливы, худи, куртки и рубашки. Все вещи украшены яркими тематическими принтами, отсылающими к шоу.
Помимо самих представителей семейства Симпсон на принтах фигурируют водитель автобуса Отто, клоун Красти, пероснажи шоу «Щекотка и царапка», а также сестры Мардж.
Кроме одежды в релизе представлены интерпретированные версии классических силуэтов Vans (Old Skool, Slip On, Sk8-Hi, Slip-On и Slide-On) и аксессуары (головные уборы, рюкзаки, сумки и носки).
В России коллекция Vans, посвященная «Симпсонам», поступит в продажу 7 августа. Купить одежду, обувь и аксессуары можно будет в магазинах и на сайте бренда, а также у избранных ретейлеров. Цены варьируются от 1290 рублей за носки до 9590 рублей за высокие кеды.