Американский бренд выпускает коллаборационную коллекцию с франшизой всеми любимого мультсериала «Симпсоны». В совместный релиз вошли мужские и женские вещи: футболки, лонгсливы, худи, куртки и рубашки. Все вещи украшены яркими тематическими принтами, отсылающими к шоу.

Помимо самих представителей семейства Симпсон на принтах фигурируют водитель автобуса Отто, клоун Красти, пероснажи шоу «Щекотка и царапка», а также сестры Мардж.