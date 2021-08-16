Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

По сто раз на дню видит фразу «Игнорировать лимит сегодня»

Какой‑то запредельный уровень иронии. Вероятно так выглядела коллекция аксессуаров, который Disney выпустил в честь мультфильма «Бемби»
Футболка, которую я называю «Хочу смеяться пять минут»
Считаю, что это фото стоит использовать в качестве оберега

Анна Махорина

Копит на New Balance

Кофточка «Как будто только что с пляжа»
Давайте честно: вот такого размера должны быть украшения. Иначе они просто не оправдывают своего названия
В Копенгагене началась Неделя моды, и скандинавы снова показывают свою странноватую моду. Обожаю! Этот бренд, кстати, есть в московской «Секции»

Ин Франк

Убеждает коллег, что Словетский сделал для русскоязычной музыки гораздо больше, чем Киркоров

Все к чему прикасается студия JJJJound, становится желанным и практически недоступным. А это красивый постер к новой коллаборации с Vans
Кажется, мы знаем, джерси какой команды будут пользоваться в этом сезоне особенной популярностью
Просто взгляните на эти куртки. На эти карманы. Это маленькие шедевры из осенне-зимней коллекции The North Face Urban Exploration
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