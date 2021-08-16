Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
По сто раз на дню видит фразу «Игнорировать лимит сегодня»
Анна Махорина
Копит на New Balance
Ин Франк
Убеждает коллег, что Словетский сделал для русскоязычной музыки гораздо больше, чем Киркоров
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