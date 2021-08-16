Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова По сто раз на дню видит фразу «Игнорировать лимит сегодня»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oliver (@yourfashionarchive) Какой‑то запредельный уровень иронии. Вероятно так выглядела коллекция аксессуаров, который Disney выпустил в честь мультфильма «Бемби»

Анна Махорина Копит на New Balance

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BIMBA Y LOLA (@bimbaylola) Давайте честно: вот такого размера должны быть украшения. Иначе они просто не оправдывают своего названия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Baum und Pferdgarten (@baumundpferdgarten) В Копенгагене началась Неделя моды, и скандинавы снова показывают свою странноватую моду. Обожаю! Этот бренд, кстати, есть в московской «Секции»

Ин Франк Убеждает коллег, что Словетский сделал для русскоязычной музыки гораздо больше, чем Киркоров

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JJJJound (@jjjjound) Все к чему прикасается студия JJJJound, становится желанным и практически недоступным. А это красивый постер к новой коллаборации с Vans

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 433 (@433) Кажется, мы знаем, джерси какой команды будут пользоваться в этом сезоне особенной популярностью

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от eye_C (@eyecmag) Просто взгляните на эти куртки. На эти карманы. Это маленькие шедевры из осенне-зимней коллекции The North Face Urban Exploration