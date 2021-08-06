Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Все еще морально готовит себя к одежде из полотенец

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clara Chu (@clarachuu) Если вам, как и мне, приелся ресайклинг, посмотрите на эти аксессуары из лотков для яиц, форм для выпечки и сломанных наушников

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EGONlab. (@egon_lab) Мой жизненный опыт показал, что как бы мне ни нравились длинные ногти, работать с ними нереально (Тим Кук, сделайте что‑то с вашими тачпадами!). Но, похоже, я нашла решение

Анна Махорина Прикидывает, какое количество треников в гардеробе стоит считать нормальным

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Surf Lodge (@thesurflodge) Если у вас есть виза в Америку, вы сможете отдохнуть в отеле, брендированном Marc Jacobs

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Proenza Schouler (@proenzaschouler) Birkenstock снова сотрудничает с Proenza Schouler. Судя по всему, предыдущая коллаборация была успешной — бренды даже дизайн обуви менять особо не стали

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HYPEBAE (@hypebae) Saint Laurent открыл магазин в Греции — в потрясающем здании в стиле местной архитектуры

Ин Франк 444 раза переслушал альбом Jay Z «4:44»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от END. (@endclothing) Просто посмотрите на эти кепки Homme Plissé Issey Miyake. Преступно красивые головные уборы