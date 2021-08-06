Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Все еще морально готовит себя к одежде из полотенец
Ikea может вдохновить на нестандартный интерьер. Особенно, если смотреть старые каталоги
Если вам, как и мне, приелся ресайклинг, посмотрите на эти аксессуары из лотков для яиц, форм для выпечки и сломанных наушников
Мой жизненный опыт показал, что как бы мне ни нравились длинные ногти, работать с ними нереально (Тим Кук, сделайте что‑то с вашими тачпадами!). Но, похоже, я нашла решение
Анна Махорина
Прикидывает, какое количество треников в гардеробе стоит считать нормальным
Если у вас есть виза в Америку, вы сможете отдохнуть в отеле, брендированном Marc Jacobs
Birkenstock снова сотрудничает с Proenza Schouler. Судя по всему, предыдущая коллаборация была успешной — бренды даже дизайн обуви менять особо не стали
Saint Laurent открыл магазин в Греции — в потрясающем здании в стиле местной архитектуры
Папка с референсами луков на осень активно пополняется
Ин Франк
444 раза переслушал альбом Jay Z «4:44»
Просто посмотрите на эти кепки Homme Plissé Issey Miyake. Преступно красивые головные уборы
Если вы вдруг не видели миниатюры Тацуи Танаки, то изучите его аккаунт. Его работы захватывают дух
Как выглядит боулинг после напряженной рабочей недели