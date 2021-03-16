В такую погоду (или, точнее, непогоду) хочется больше времени проводить дома — в тепле и уюте. Для создания подобной атмосферы, как правило, нужен целый комплекс мер, и среди них — поиск подходящей домашней обуви.

Если вы такой еще не обзавелись, то советуем присмотреться к ирландцам Yoko Wool. Производитель шерсти и бренд в одном лице выпускает образцовые теплые тапочки. На выбор широкий ряд моделей и расцветок. В такой обуви вы точно будете готовы к переходному периоду — когда отопление уже отключили, но в квартире все еще холодно.