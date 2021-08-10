В совместную коллекцию вошли вещи, выполненные в цветах столичного клуба и украшенные узнаваемой литерой «Д». Среди них традиционный спортивный костюм времен СССР, эффектные поло, свитера на половинчатой молнии до груди, лонгсливы, а также шапки с помпонами.

Коллаборация «Олова» и «Динамо» уже поступила в продажу. Купить вещи можно в официальном фан-шопе футбольного клуба. С 12 августа они также будут доступны на официальном сайте и в магазине московского бренда.