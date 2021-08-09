Красивые и теплые комплекты для тех, кто соскучился по былым временам.

Японский бренд славится своими авангардными вещами и смелым подходом к дизайну. Например, не так давно Doublet выпустил коллаборацию со столичным концепт-стором Svmoscow. В совместный релиз вошли футболка и худи, украшенные принтом с меню вымышленного семейного ресторана «Дубль» и объемными пластиковыми деталями в виде блюд.

Для осенне-зимней коллекции бренд подготовил не менее смелые вещи. В их числе парные пуховики и комбинезоны, вроде тех, что носят дети. На выбор доступны две расцветки, отсылающие к панде и коричневому медведю. Куртки из каждого комплекта декорированы объемными ушами и изображением лица животного на капюшоне.

Выглядит это очень мило и наверняка костюмы очень удобные. Вот только не совсем понятно, куда в таких можно будет пойти. Разве что на дачу.