Во-первых, они украшены принтом со страницами меню вымышленного семейного ресторана «Дубль». Во-вторых, декорированы объемными пластиковыми деталями в виде блюд. Обе вещи выпущены ограниченным тиражом — 30 экземпляров каждая.

Японский бренд Doublet, известный своими авангардными вещами, выпустил коллаборацию со столичным концепт-стором Svmoscow. В совместный релиз вошли черное худи и белая футболка с ярким дизайном.

Совместный релиз Doublet и Svmoscow уже поступил в продажу. Купить вещи можно в концепт-сторе на Малой Молчановке и на сайте. Худи обойдется в 58 700 рублей, футболка — в 36 500 рублей.