Амуниция современного ковбоя — джинсовое боди, куртка с принтом под корову и балаклава из банданы.

Спортивный бренд уже четвертый раз сотрудничает с певицей. Очередная совместная коллекция вдохновлена Диким Западом и наследием первых темнокожих американских ковбоев. Вещи из коллаборации adidas х Ivy Park переосмысливают стиль участников традиционного родео.

Релиз можно условно разделить на две части. Тут есть линейка из денима, где представлены рубашки, джинсы и даже боди. А также спортивные вещи вроде бра, палаццо, лосин и поясной сумки. Самые необычные айтемы — с ярким анималистичным принтом под корову в фиолетовой цветовой гамме.

Кроме того, в дроп вошли две новые расцветки кроссовок Ultraboost, в том числе с имитацией джинсовой ткани, а также силуэт Forum Mid и новая модель коллекции — Super Sleek Chunky с массивной тракторной подошвой.