Эти 6 российских брендов делают украшения из не самых очевидных материалов: кто‑то занимается переработкой, кто‑то — апсайклом, а кто‑то просто открывает для себя новое сырье.

Recycle Object Переработанный пластик

Для своих изделий Recycle Object использует ABS-пластик, который остается от студий 3D-печати. Но не только: недавно у бренда была коллаборация с уходовой косметикой Dont’t Touch My Skin, в рамках которой Recycle Object сделали серьги из баночек для крема. Возвращаясь к пластику: марка сортирует его по цветам, дробит в крошку, а потом прессует при определенной температуре — в результате получается материал, по виду очень похожий на мрамор. Из него вырезают украшения — серьги, кольца, подвески, цепи, — а оставшийся после этого пластик используют повторно. Также Recycle Object принимает обратно украшения, которые разонравились покупателю, и вторично их перерабатывает. Часть дохода бренд перечисляет проекту «Собиратор», практикующему раздельный сбор мусора.

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Darikon Бетон

«Приручаем холодные фактуры и делаем из них теплые и душевные украшения», — так описывают свою деятельность Дарина и Дмитрий, создатели Darikon. Их маленькая семейная мастерская создает лаконичные предметы из металла, полимерной глины и бетона. Среди бетонных украшений можно найти, к примеру, серьги с цветной крошкой или эффектную подвеску с глазом Давида.

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Rigraiser Скейтборды, разбитая посуда, кофейные капсулы и т. д.

Rigraiser — маркетплейс российских экобрендов и дизайнеров, большинство из которых специализируется на апсайкл-дизайне. В разделе украшений у мультибренда собраны самые необычные экземпляры: кольцо из картона и серьги из кофейных капсул Екатерины Воронцовой, подвески и броши из битой посуды «Мастерской Татевик», серьги из печатной платы Digitalina и даже украшения из переработанных скейтов «Вновь».

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Coin Ring Монеты

Coin Ring — это мастерская в подмосковном городе Серпухове. Ее создатели делают украшения из любых монет, сохраняя рисунок с обеих сторон и добавляя чернение и серебрение. Мастера не плавят монеты, а выгибают их таким образом, чтобы осталась историческая составляющая. Покупатели у Coin Ring самые разные: кто‑то не хочет расставаться со «счастливым» долларом, кто‑то делает подарок из монеты года выпуска, совпадающего с датой рождения именинника, а кто‑то путешествовал и так влюбился в страну, что сделал из ее валюты кольцо. Есть даже заказчики помолвочных и обручальных колец.

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Beautybeton Бетон

BeautyBeton — московский бренд украшений из ювелирного бетона. Создатели бренда признаются, что любят этот материал за удивительную фактуру, идеальную цветовую палитру, пластичность и теплоту. И на примере своих украшений показывают, что бетон может быть совсем не таким, каким мы привыкли его представлять, — кольца с аккуратными вставками и пусеты с микросферами тому доказательство.

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Netto Пряжа

Дизайнер из Сибири Катя в основном работает с дрифтвудом — так называют материал из срубленных или упавших деревьев и веток, плавающих в реке или в море и выбрасываемых на берег. Но если дерево достаточно привычный исходник для украшений, то вот предметы из пряжи встречаются не так часто. Netto создает серьги и ожерелья из макраме. Украшения изготавливаются небольшими партиями или в единственном экземпляре. В некоторых случаях возможен повтор или разработка индивидуального изделия на заказ.

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