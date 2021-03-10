Кажется, ревущие 20-е прошлого века имеют все шансы повториться в веке текущем — как минимум в отношении моды. И если 100 лет назад все праздновали жизнь после окончания Первой мировой, то сейчас примерно с таким же настроением мы стремимся выйти из локдауна. Пришло время попрощаться с минимализмом и впустить в свой гардероб роскошные украшения.

Hiaynderfyt

Спустя ровно год после начала локдауна многие из нас уже закрыли для себя тему бисерных украшений. Но тем, кто проникся идеей как будто самодельных браслетов и колец, марка Hiaynderfyt предлагает пойти дальше и приобрести, к примеру, сумочку из бисера.

Подробности по теме Сумки из стекляруса от петербургского бренда Ssichume Сумки из стекляруса от петербургского бренда Ssichume

Beaded Breakfast

Еще один «ребенок» самоизоляции — марка Beaded Breakfast, созданная теми же дизайнерами, которые делают трикотаж Mirstores. В отличие от остальных бисерных проектов бренд делает упор не на инфантильные украшения, а на роскошные серьги, браслеты и колье, в которых можно отправиться хоть в театр, хоть на бабушкин юбилей (кстати, ваша бабушка наверняка носила бы такое сама).

Copine Jewelry

Позолоченное серебро и цветные камни — основной прием в украшениях Copine Jewelry. Та самая умеренная нарядность, которая будет уместна даже на бизнес-завтраке.

Viva la Vika

Мультибренд Viva la Vika — райское место для настоящих «сорок». Если боитесь потеряться в многообразии каменьев, стразов и жемчугов, попробуйте начать шопинг с одноименной марки самой создательницы магазина — Вики. Тут есть и аккуратные гвоздики, и цветные пластиковые колечки, и браслеты с посланиями, и кольца-гармошки.

Caviar

Caviar — украшения для тех, кто берет не цветом, а масштабом. Моносерьги длиной до плеча, многослойные цепи, россыпь заколок, выпуклые кольца — идеальный выбор для королев драмы.

Maya Kotelnitskaya

Дизайнер Майя Котельницкая делает украшения, которые хочется разглядывать и по которым с ходу не определишь, в какую категорию их отнести. То ли подвеска, то ли брошь в виде хвоста русалки, многосоставные серьги, как будто вдохновленные работами Кандинского, кольца с цветной эмалью — все это точно понравится творческим натурам.

Monolama

Monolama создает украшения ручной работы из органического стекла, которые тоже немного похожи на наши детские наборы: тут и цветные квадратные браслеты, и кольца-глазки, и брошки-сердца. Несмотря на кажущийся инфантилизм и веселый настрой, у марки можно найти украшения, созданные в ответ на социальную повестку, — например благотворительные значки #жывебеларусь.

Nastya Maximova Jewelry

Дизайнер Настя Максимова создает украшения для тех, кто находится где‑то между минимализмом и бижутерией «вырви глаз». Динозавры, птицы, розы, кисть руки — эти подвески, кольца и серьги на самом деле могут рассказать многое о натуре своего владельца.

Seedbead

Еще одна марка, которая берет масштабом и количеством: Seedbead предлагает навешивать несколько цепочек друг на друга, выбирать крупные звенья, носить серьги и каффы одновременно и вообще не бояться экспериментировать.