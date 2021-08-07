Яркая пара для любителей узора пейсли и головных платков.
Премиальная линейка американского бренда Vault by Vans выпускает очередную коллаборацию. На этот раз — с японской маркой Bedwin & the Heartbreakers. В совместный релиз сторон вошли интерпретации двух популярных силуэтов Vans — Old Skool и Authentic. До России доехали только последние.
Верх кед украшен сразу двумя оригинальными паттернами пейсли (такими же, как на классических банданах). Особенность коллаборации в том, что каждая пара из релиза отличается неповторимым узором. На выбор доступны три цветовых решения.
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В России коллаборация Vault by Vans и Bedwin & the Heartbreakers поступит в продажу с запозданием. До конца августа кеды из релиза можно будет купить в столичном концепт-сторе Belief.
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