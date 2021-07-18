Панельный дизайн и выверенное сочетание текстур и цветов.
Converse выпустил очередную сезонную интерпретацию своей главной модели — Chuck 70. Релиз, получивший название Cozy Granola, посвящен современным последователям хиппи. Но в этом случае интерес вызывает не столько идея, сколько внешний вид кедов.
Обе пары — низкая и высокая — получили эффектный комбинированный верх из канваса и кожи, украшенный узорами из контрастной белой строчки. Другая особенность кедов — выверенные асимметричные расцветки: мятно-лиловая и коричнево-синяя.
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Релиз Cozy Granola уже поступил в продажу. Купить кеды можно в официальных магазинах Converse, а также на официальном сайте бренда. Высокая модель обойдется в 10 700 рублей, низкая — в 10 500 рублей.
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