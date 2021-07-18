Панельный дизайн и выверенное сочетание текстур и цветов.

Converse выпустил очередную сезонную интерпретацию своей главной модели — Chuck 70. Релиз, получивший название Cozy Granola, посвящен современным последователям хиппи. Но в этом случае интерес вызывает не столько идея, сколько внешний вид кедов.

Обе пары — низкая и высокая — получили эффектный комбинированный верх из канваса и кожи, украшенный узорами из контрастной белой строчки. Другая особенность кедов — выверенные асимметричные расцветки: мятно-лиловая и коричнево-синяя.