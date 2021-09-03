Не только приятный запах, но и акцент в интерьере.

Flama Store

Форма кубов из шаров (звучит запутанно, но это буквально они) заполонила инстаграм во всех проявлениях: от свеч до десертов. Такие замысловатые восковые фигурки появились на Западе несколько лет назад. Идею так быстро подхватили и масс-маркет-бренды товаров для дома, и инди-предприниматели, что отследить создателя оригинальной пузырчатой свечи очень трудно. Новосибирский бренд Flama не лукавит с покупателем, а прямо заявляет — да, эти свечи пригодятся не только для атмосферы, но и для выполнения контент-плана. Их главный плюс — кроме экоупаковки и соевого воска — устойчивость. Flama обещают, что при правильном использовании мудреные свечи будут оставаться в форме даже при горении.

Цены от 1100 р. за свечку «Бабл» Купить инстаграм марки, «Ламбада-маркет»

Izi

Свечи с подножием из бетона придумала команда петербургских дизайнеров и архитекторов, когда искала украшения для интерьеров клиентов. Создатели бренда наткнулись на симпатичный декор на Pinterest и решили доработать идею и слегка изменить дизайн. Оказалось, сделать это совсем непросто — все рецепты из интернета не соответствовали ожиданиям качества. Команда Izi разработала свою технологию и поставила производство бетонных свечей, украшенных поталью, на поток. Сейчас бренд расширяет линейку: к устойчивым цилиндрическим свечкам добавились тонкие, конусные.

Цены от 1000 р. за стандартную свечу в бетоне, 350 р. за конусную свечу Купить инстаграм марки

Samba Rumba

Бренд ярких свечей с задорным названием «Самба-румба» родился в начале лета этого года. Марка решила притягивать покупателей необычным визуалом. Свечную основу (смесь пчелиного и соевого воска) льют в специально разработанные для Samba Rumba формы, а после покрывают нетоксичным лаком, который не выделяет вредных паров при горении. Занятные свечи ничем не пахнут, создательница марки объясняет это нежеланием ставить покупателей перед еще бóльшим выбором. Она же признается, что среди четырех оттенков и двух форм в фаворитах у клиентов бирюзовые свечи в форме шариков, а вот витые персиковые отстают.

Цены от 450 р. за свечку Купить сайт марки, «Ламбада-маркет»

Gori

Небольшой московский бренд занимается цветотерапией — создатели Gori уверены, что цвет свечей задает настроение. В ассортименте — вездесущие пузырчатые кубы и ароматные соевые свечи в стекле с мудреными композициями из французских масел. А еще рифленые, напоминающие то ли античную колону, то ли гипертрофированную свечу для торта. Последние представлены в пяти оттенках: трех спокойных — бежевом, сиреневом, фисташковом — и двух неоновых, розовом и оранжевом.

Цены 590 р. за рифленую свечку Купить инстаграм марки, «Ламбада-маркет»

Everydaylovelyday

Марку еще одних инстаграмных свечей Everydaylovelyday основали креативный продюсер Лида Ремизова и продуктовый дизайнер Юлия Дорофеева. Три уникальные формы — «Спираль», «Полусферу» и «Шарик» — девушки разработали сами. Сейчас в ассортименте марки розовые, неоново-желтые, голубые, лиловые и белые свечи из пчелиного воска, который не только полностью безопасен, но и оставляет в помещении легкий медовый запах.

Цены 500 р. за любую свечку Купить инстаграм марки, «Ламбада-маркет»