Выходите на новый уровень — в буквальном смысле этого слова.

Crocs подготовил очередной необычный релиз: на этот раз бренд сотрудничает с дизайнерской маркой из Китая Sankuanz. Совместная коллекция вдохновлена темой защиты и продолжает культовую концепцию Sankuanz «shoes for shoes»: кроксы как будто вставлены в дополнительную массивную подошву и перехвачены липучкой.

В коллаборацию вошли сабо трех расцветок: помимо белой и черной, тут есть фирменный ядовито-зеленый оттенок Crocs. Обувь дополнена джибитсами в ретрофутуристичном стиле.

Коллекция Crocs X Sankuanz будет эксклюзивно доступна с 12 августа в КМ20 по цене 11 999 р.

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