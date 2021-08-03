Выходите на новый уровень — в буквальном смысле этого слова.

Crocs подготовил очередной необычный релиз: на этот раз бренд сотрудничает с дизайнерской маркой из Китая Sankuanz. Совместная коллекция вдохновлена темой защиты и продолжает культовую концепцию Sankuanz «shoes for shoes»: кроксы как будто вставлены в дополнительную массивную подошву и перехвачены липучкой.

В коллаборацию вошли сабо трех расцветок: помимо белой и черной, тут есть фирменный ядовито-зеленый оттенок Crocs. Обувь дополнена джибитсами в ретрофутуристичном стиле.