Пожалуй, самая необычная интерпретация классических Chuck 70.
Рик Оуэнс и Converse объединились для выпуска совместного релиза. В него вошли две интерпретированные версии классической модели Chuck 70: низкая белого цвета и высокая — черного.
Главное отличие коллаборационных кед — измененный прорезиненный носок. Впервые за всю историю силуэта он получил прямоугольную форму. Из других изменений — нарушение привычных линий на подошве и заметное удлинение язычка, на котором расположился совместный брендинг.
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Совместный релиз Converse и Рика Оуэнса уже поступил в продажу в России. Купить кеды можно на официальном сайте бренда. Высокая пара Turbodrk Chuck 70 обойдется в 17 200 рублей, низкая — в 16 700 рублей.