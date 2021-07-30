Рик Оуэнс и Converse объединились для выпуска совместного релиза. В него вошли две интерпретированные версии классической модели Chuck 70: низкая белого цвета и высокая — черного.

Главное отличие коллаборационных кед — измененный прорезиненный носок. Впервые за всю историю силуэта он получил прямоугольную форму. Из других изменений — нарушение привычных линий на подошве и заметное удлинение язычка, на котором расположился совместный брендинг.