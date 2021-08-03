На прошлой неделе Рианна объявила о расширении своей линейки Fenty Beauty. Под косметическим брендом певица (хотя поклонники назвали бы Рианну скорее бьюти-предпринимательницей) начинает парфюмерное направление.

Первый аромат Fenty Beauty Eau de Parfum создал парфюмер Жак Кавалье-Беллетруд — автор линейки духов Louis Vuitton, а также множества популярных композиций (к примеру, Lancome Poeme, Dior Midnight Poison, Paco Rabanne Ultraviolet и других). В аромате Рианны Жак соединил ноты магнолии, мускуса, мандарина, черники, болгарской розы, герани и пачули. По словам владелицы бренда, духи получились «пряными и сладкими, созданными для того, чтобы согреть любого».

В сладости и насыщенности сомневаться не приходится, это вполне в стиле Рианны. До создания собственного аромата певица долгие годы не изменяла By Kilian Love Don’t Be Shy.

Аромат Fenty Beauty Eau de Parfum появится в продаже 10 августа на официальном сайте бренда. Флакон обойдется в $120.