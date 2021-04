Билли Айлиш нередко общается с фанатами через вопросы в инстаграм-сторис. На днях девушку спросили о ее любимых ароматах. Билли опубликовала фотографию парфюмерной полки с шестью флаконами. Половина из них — духи французской нишевой марки Etat Libre d’Orange: запах «разложения» с нотами яблока и древесины I Am Trash, попкорн и порох La Fin Du Monde и пушисто-мускусный She Was An Anomaly. Рядом с ними стоит тоже мускусный, но уже с больничными нотами Another 13 бренда Le Labo и теплый, древесно-кожаный Dolce & Gabbana Velvet Wood. Последний миниатюрный флакон с пестрой этикеткой — амбровое парфюмированное масло американского артизанального бренда Nemat, его в России, к сожалению, не достать.