Ностальгируем по былым временам и вспоминаем Wu-Wear, Rocawear, Sean John, G-Unit и Play Cloths.

Сегодня рэп и мода связаны тесно как никогда. Одни рэперы сотрудничают с большими модными домами и спортивными гигантами, другие — запускают свои собственные бренды. А кто‑то успевает и то и другое. Первыми на ум приходят Канье Уэст, Дрейк и Tyler, The Creator. Каждый из них сотрудничает со спортивными тяжеловесами (adidas, Nike, Converse) и курирует собственную успешную марку (Yeezy, OVO, Golf Wang соответственно). Но когда‑то в индустрии все было сложнее. Бренды, основанные рэперами, далеко не всегда пользовались спросом и редко оставались на плаву после первой коллекции. Тем не менее такие примеры есть.

Wu-Wear

Роберт Диггз (он же RZA) отличался особым чутьем не только в музыке, но и в бизнесе. Основатель Wu-Tang Clan грамотно использовал ресурсы и окружал себя знающими дело людьми. Например, друг детства Оливер Грант занимался подбором образов для клипов группы. Поэтому RZA доверил ему создание и развитие бренда одежды. Так, в середине 90-х на горизонте появился Wu-Wear. Во многом он стал примером для других рэперов, которые хотели запустить собственный бренд. Wu-Wear быстро отладил дистрибуцию, открыл собственные магазины (не только в Нью-Йорке) и вскоре стал продаваться по всей стране. Грант знал, что носят на улицах, отлично чувствовал время и к тому же был поклонником двух ключевых уличных брендов тех лет — Polo Ralph Lauren и Tommy Hilfiger. Именно благодаря его чутью Wu-Wear выпускал действительно стильную и актуальную тогда одежду. Это был настоящий, не прилизанный стритвир, который хотели все: кожаные куртки, бомберы в университетском стиле с символичными нашивками, яркие ветровки, полосатые худи, оверсайз-регбийки и футболки. Wu-Wear достаточно долго держался на хорошем счету, но с наступлением нулевых интерес к бренду стал угасать. Отчасти из‑за глобальных изменений на рынке, отчасти из‑за проблем с организацией внутренних процессов. Wu-Wear существует и по сей день. Вот только найти в последних коллекциях бренда что‑то, кроме ностальгических футболок и кепок, будет непросто.

Rocawear

Джей-Зи — первый рэпер в истории, ставший миллиардером. Его долгий путь на вершину начался еще в 90-х. Вместе с некогда близким другом Деймоном Дэшем, он запустил целый ряд успешных проектов, в числе которых были лейбл Roc-A-Fella Records и бренд одежды Rocawear. Последний достаточно быстро обрел широкую популярность. Куртки из денима и джинсы Rocawear стали настоящим хитом, казалось, их носили все. Помимо популярности в Штатах бренд пользовался огромным международным спросом, а в России попадались и поддельные вещи. В 2007-м Джей-Зи продал права на Rocawear компании Iconix Brand Group (в нее также входят Ed Hardy, Zoo York, Umbro, Pony) за 204 млн долларов. После этого бренд начало трясти. Нынешний Rocawear бессмысленно сравнивать с тем, что было в прежние времена. Это безликая одежда с несодержательным устаревшим стилем.

Sean John

Коллега Джей-Зи по индустрии и сосед по списку богатейших рэперов всех времен Шон Комбс (он же Puff Daddy, он же Diddy) тоже запустил свой собственный бренд в конце 90-х. Несмотря на многочисленные эксперименты с формальным стилем, главной визитной карточкой Sean John были спортивные костюмы с лаконичным дизайном. Особенным спросом пользовались яркие комплекты из велюра в различных цветовых решениях. Как и в случае с брендом Джей-Зи, в какой‑то момент интерес к Sean John серьезно снизился, а ассортимент стремительно ослабевал. Но в этом году динамика изменилась. За бренд взялись с новой силой. У Sean John запустилось европейское подразделение и вышла добротная (по крайней мере, визуально) коллекция. И да, в ней есть те самые велюровые костюмы.

G-Unit

В начале нулевых 50 Cent был звездой мирового масштаба. И рэпер пытался выжать максимум из этого статуса. Одна из его задумок — запустить собственный бренд — была реализована в тандеме с Марко Экко (основателем некогда популярного бренда Ecko Unltd.). Приглашенный на правах опытного дельца напарник отвечал не столько за дизайн одежды, сколько за маркетинг. По большому счету сольные коллекции G-Unit были пресными и продавались разве что из‑за имени 50 Cent. Другое дело — коллаборационная линейка бренда с Reebok. Помимо спортивных костюмов и футболок в ней были представлены стильные модели кроссовок. Один из главных хитов тех лет — модель G6 — по сей день можно найти на eBay или Grailed.

Play Cloths

За Play Cloths, основанным в 2008 году, стоят братья Терренс и Джин Торнтоны, они же Pusha T и No Malice, они же дуэт Clipse, они же давние друзья Фаррелла Уильямса. Как и в случае с музыкой Терренса и Джина, их бренд представлял собой крепко сбитый продукт. Не самый популярный, но определенно заслуживающий большего внимания. В основном в коллекциях Play Cloths выходили понятные вещи. Большую часть из них можно было легко вплести в повседневный гардероб: практичные куртки, утепленные жилеты, свитеры, рубашки, многочисленные дизайны футболок и худи, а также базовые аксессуары. За свою недолгую историю бренд также успел выпустить добротные совместные релизы с Saucony и Reebok. К середине 2010-х сложилось ощущение, что братья не уделяют своему проекту должного внимания, и Play Cloths стал сдуваться. Сейчас о бренде, одежду которого когда‑то носил Джей-Зи, можно только вспоминать.