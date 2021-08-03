Эти необычные образы должны напомнить зрителю о том, что внутри мы все похожи друг на друга, а наша сила — в единении.

Фотопроект называется «Слияние»: используя идею объединения портретов, команда подчеркнула важность комьюнити и поддержки. А также напомнила зрителям о том, что, даже несмотря на внешние различия, внутри мы похожи друг на друга и наша сила — в единении. Особенно эта мысль актуальна в эпоху посткарантина, когда многие из нас все еще оторваны от других стран, но стремятся восстановить утерянные связи и вновь стать «людьми мира».