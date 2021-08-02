Российский ювелирный бренд обновил коллекцию Lollipops. Дизайнеры Avgvst вдохновились уличными фотографиями панков 70-х и стилем группиз — фанаток поп- или рок-звезд, которые сопровождали своих кумиров на гастролях. В коллекцию вошли, к примеру, асимметричные серьги хупы, серьги мобили и серьга, идущая из уха в нос с пирсингом.

К выходу капсулы марка представила лукбук, снятый вместе с фотографом Эмми Америкой. В съемке принимали участие не модели, а люди, которые хотят, но не могут носить украшения. Среди них — дочь священника, госслужащий, пилот и другие герои, которым из‑за религии, профессии или общественных установок запрещено носить украшения. Каждый участник съемки поделился с Avgvst своей историей.