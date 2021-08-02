Из‑за религии, рабочего дресс-кода или общественных установок героям фотопроекта Avgvst запрещено носить украшения. Бренд показал героев и рассказал их истории в поддержку новой коллекции Lollipops.

Российский ювелирный бренд обновил коллекцию Lollipops. Дизайнеры Avgvst вдохновились уличными фотографиями панков 70-х и стилем группиз — фанаток поп- или рок-звезд, которые сопровождали своих кумиров на гастролях. В коллекцию вошли, к примеру, асимметричные серьги хупы, серьги мобили и серьга, идущая из уха в нос с пирсингом.

К выходу капсулы марка представила лукбук, снятый вместе с фотографом Эмми Америкой. В съемке принимали участие не модели, а люди, которые хотят, но не могут носить украшения. Среди них — дочь священника, госслужащий, пилот и другие герои, которым из‑за религии, профессии или общественных установок запрещено носить украшения. Каждый участник съемки поделился с Avgvst своей историей.

Вита: «В старших классах школы я проколола себе нос и пару дополнительных дыр в ушах. Ходила с этим весь универ и первые два года работы после него. А потом жизнь закинула меня на собеседование в ЦБ РФ, где мне сразу же и сказали, что „вот с этим вот“ придется расстаться. Несолидно, не соответствует корпоративной культуре и дресс-коду».

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Виталик: «Я работаю пилотом гражданской авиации. У нас нет никакой возможности менять что‑то во внешнем виде или как‑либо самовыражаться с его помощью — как из‑за профессионального дресс-кода, так и из‑за сексизма и гомофобии среди коллектива бывших военных и их закостенелых советских предрассудков, в том числе в руководстве».

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Саида: «Я детский невролог, работаю с подростками, болеющими аутоиммунным заболеванием (рассеянный склероз). Казалось бы, эти пациенты будут только рады нестандартному врачу. Но вот начальство вряд ли бы одобрило пирсингованного или татуированного врача. Так что я просто тихо завидую своим свободным пациентам. Вторая причина — родители. Несмотря на то что почти 25 лет они живут в Москве, их взгляды все еще можно назвать кавказскими и немного устаревшими».

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Новые украшения из коллекции Lollipops уже доступны на сайте и во всех магазинах Avgvst.

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