Ретростилизация на высшем уровне.
Японский бренд выпускает лимитированный релиз, посвященный культовой игре 80-х годов Pac-Man. За основу дизайнеры Casio взяли максимально близкую к тому времени модель — A100. Внешне силуэт повторяет часы F-100, впервые вышедшие в 1978 году.
Дизайн новинки разработан в духе ретроигры. Позолоченный корпус (под цвет аркадных автоматов Pac-Man) украшен пиксельными изображениями героев, характерным лабиринтом с точками и фирменной надписью «Illuminator», повторяющим шрифт игры. Узор со сценами из игры также распространился на ремешки.
Что касается технических характеристик, то часы переняли их от оригинальной модели A100. А именно: четырехкнопочную систему управления, водонепроницаемость на глубине до 30 метров, секундомер, календарь и подсветку.
В России лимитированный релиз, посвященный классической видеоигре Pac-Man, поступит в продажу 18 августа. Купить часы можно будет на официальном сайте Casio. Цена вопроса — 10 590 рублей.