Японский бренд выпускает лимитированный релиз, посвященный культовой игре 80-х годов Pac-Man. За основу дизайнеры Casio взяли максимально близкую к тому времени модель — A100. Внешне силуэт повторяет часы F-100, впервые вышедшие в 1978 году.

Дизайн новинки разработан в духе ретроигры. Позолоченный корпус (под цвет аркадных автоматов Pac-Man) украшен пиксельными изображениями героев, характерным лабиринтом с точками и фирменной надписью «Illuminator», повторяющим шрифт игры. Узор со сценами из игры также распространился на ремешки.

Что касается технических характеристик, то часы переняли их от оригинальной модели A100. А именно: четырехкнопочную систему управления, водонепроницаемость на глубине до 30 метров, секундомер, календарь и подсветку.