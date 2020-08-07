Вещи из новой коллекции напоминают работы Вальтера ван Бейрендонка.
Вчера в Шанхае прошел показ новой коллекции Louis Vuitton. По соцсетям мгновенно разлетелись снимки с подиума, а пользователи Instagram стали охотно обсуждать новые вещи и яркие аксессуары, созданные Вирджилом Абло для сезона весна-лето 2021.
Но одними обсуждениями не ограничилось. Сразу несколько пользователей обвинили модный дом и его креативного директора в плагиате. Эксперты и просто энтузиасты подиумной моды сошлись во мнении, что Абло скопировал дизайны Вальтера ван Бейрендонка. Чаще всего отмечалась верхняя одежда и солнцезащитные очки.
Пользователи стали делится мыслями в сторис и отмечать бельгийского дизайнера. Тот, в свою очередь, молчаливо делал репосты. Официального заявления от Вальтера ван Бейрендонка пока не было, но зато в его аккаунте появилась вот такая публикация. Как говорится, вместо тысячи слов.