Вещи из новой коллекции напоминают работы Вальтера ван Бейрендонка.

Вчера в Шанхае прошел показ новой коллекции Louis Vuitton. По соцсетям мгновенно разлетелись снимки с подиума, а пользователи Instagram стали охотно обсуждать новые вещи и яркие аксессуары, созданные Вирджилом Абло для сезона весна-лето 2021.

Но одними обсуждениями не ограничилось. Сразу несколько пользователей обвинили модный дом и его креативного директора в плагиате. Эксперты и просто энтузиасты подиумной моды сошлись во мнении, что Абло скопировал дизайны Вальтера ван Бейрендонка. Чаще всего отмечалась верхняя одежда и солнцезащитные очки.