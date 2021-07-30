На реализацию проекта у него ушло больше 6 лет.

В 2014 году дизайнер Йошимаса Такакура запустил проект The Kimono Project, целью которого стало познакомить мир с Японией через классический костюм и сблизить страны — участницы грядущей олимпиады в Токио. Для этого он решил сшить кимоно с эксклюзивным дизайном для каждой из них.

В течение шести лет Такакура трудился над реализацией своей задумки — разрабатывал концепции для каждой страны, собирал деньги на краудфандинге и контролировал процесс. Для справки: пошив одного кимоно обходится почти в миллион иен (около 667 000 рублей) и занимает шесть месяцев.

Такакура справился, и сейчас все дизайны (более 200 штук) доступны для ознакомления на официальном сайте проекта. Например, на российском кимоно изображен Эрмитаж, отсылки к космосу и «Лебединому озеру», а на украинском — аисты, подсолнухи и пасхальные узоры.