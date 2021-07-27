Универсальные пары для непогоды
Американский бренд заранее подумал о том, что мы будем носить осенью, и представил новый релиз. В него вошли интерпретированные версии моделей SK8-Hi и Authentic, которым не страшен дождь.
Главная особенность обновленных силуэтов — технологичная подошва Vibram и прорезиненные борты. Благодаря такой конструкции вероятность промочить ноги из‑за дождя значительно уменьшается. Кроме того, обе модели получили однотонный верх из гладкой кожи. На выбор доступны в двух цветовых решениях — черном и белом.
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Обновленные модели Vans с прорезиненными бортами и подошвой Vibram уже поступили в продажу у избранных ретейлеров, в числе которых Slam Jam. Доедет ли релиз до России и сколько будут стоить кеды в магазинах бренда, пока неизвестно.
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